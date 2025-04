Un concerto per i 40 anni dei Fondi ecclesiali di culto appartenenti allo Stato

anniversario del Fondo edifici di culto (Fec) è Stato celebrato a Catania con un concerto sinfonico nella chiesa di San Giuliano. L’edificio, sede dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fa parte del patrimonio del Fondo, la cui finalità è la conservazione. Cataniatoday.it - Un concerto per i 40 anni dei Fondi ecclesiali di culto appartenenti allo Stato Leggi su Cataniatoday.it Il 40esimoversario del Fondo edifici di(Fec) ècelebrato a Catania con unsinfonico nella chiesa di San Giuliano. L’edificio, sede dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fa parte del patrimonio del Fondo, la cui finalità è la conservazione.

