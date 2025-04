Giallo a Roma spari nella notte sulla Prenestina morti un uomo e una donna

Prenestina in biciclettaL'articolo Giallo a Roma, spari nella notte sulla Prenestina: morti un uomo e una donna proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giallo a Roma, spari nella notte sulla Prenestina: morti un uomo e una donna Leggi su Ildifforme.it Il duplice omicidio si sarebbe consumato a ridosso del quartiere Pigneto. Gli inquirenti hanno spiegato che i killer sarebbero fuggiti a bordo di una moto dopo aver esploso diversi colpi contro la coppia di nazionalità cinese, che percorreva viain biciclettaL'articoloune unaproviene da Il Difforme.

