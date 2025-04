Spal Preparativi per i Playout Decisivi contro Milan Futuro

Tra un mese la Spal sarà nel bel mezzo della settimana decisiva della propria stagione, a cavallo tra la gara di andata e quella di ritorno dei Playout in programma il 10 e 17 maggio. Mancano ancora due giornate di campionato, ma è evidente che la mente di mister Baldini e dei giocatori sia già proiettata alla doppia sfida che può regalare la sopravvivenza oppure decretare la discesa negli inferi dei dilettanti dei biancazzurri. Certo, le ultime due partite di regular season saranno fondamentali per provare a guadagnare almeno una posizione, oltre a scongiurare il rischio di essere risucchiati dalle ultime della classe. Ma lo staff tecnico sotto sotto pensa già ai Playout e alle possibili avversarie. A proposito, sono in molti a temere l'incrocio col Milan Futuro che dopo aver stentato per quasi tutto il campionato sembra essere riuscito a cambiare passo.

