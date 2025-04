Delegazione cinese a Chieti un calendario fitto di appuntamenti

Chieti della Delegazione cinese in arrivo da Yancheng. Una tre giorni fitta di impegni e visite sul territorio per i rappresentanti politici ed economici in arrivo dalla metropoli cinese di Yancheng, a cura della. Chietitoday.it - Delegazione cinese a Chieti: un calendario fitto di appuntamenti Leggi su Chietitoday.it Si è conclusa con la firma di un memorandum di intenti la prima giornata di visita adellain arrivo da Yancheng. Una tre giorni fitta di impegni e visite sul territorio per i rappresentanti politici ed economici in arrivo dalla metropolidi Yancheng, a cura della.

Potrebbe interessarti anche:

Delegazione cinese di Yancheng torna in visita a Chieti

Una delegazione istituzionale e imprenditoriale di Yancheng, in Cina, sarà in visita a Chieti da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile. Il viaggio si inserisce nel contesto di una tre giorni in Abruzzo a ...

Italia: delegazione colpita da te’ nero compresso di citta’ cinese Chibi

Una delegazione italiana di 10 membri ha visitato la citta’ di Chibi, nella provincia centrale cinese dello Hubei, durante la raccolta del te’ primaverile. Il gruppo era guidato da Maurizio Rasero, ...

A Napoli la delegazione cinese della città di Hangzhou

Tempo di lettura: < 1 minutoUna delegazione cinese proveniente da Hangzhou, un’importante città nella regione cinese di Zhejiang, è arrivata in Italia per un incontro presso il Comune di Napoli, ...

Delegazione cinese a Chieti: un calendario fitto di appuntamenti. Ne parlano su altre fonti

rete8.it riferisce: Delegazione cinese a Chieti. firmato un memorandum d’intenti - Primo giorno di visita a Chieti per una Delegazione cinese proveniente da Yancheng. Firmato un memorandum d'intenti. Domani gli incontri con le istituzioni e le realtà imprenditoriali abruzzesi.

Segnala rete8.it: Chieti: delegazione cinese di Yancheng in Abruzzo per tre giorni - Delegazione istituzionale e imprenditoriale della città cinese di Yancheng in visita a Chieti da domani, lunedì 14 aprile, a mercoledì 16 ...

gaeta.it riferisce: Delegazione cinese di Yancheng in visita a Chieti per promuovere sostenibilità e collaborazione - Dal 14 al 16 aprile, Chieti accoglierà una delegazione di Yancheng per incontri istituzionali e un convegno sulla sostenibilità, promuovendo scambi culturali e opportunità di collaborazione economica.