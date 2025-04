Cose che non sai di sapere il suono del citofono

citofono non mostrava la faccia di nessuno.Faceva solo “bzzz”.Un ronzìo secco, metallico, che ti costringeva a scegliere in fretta: fidarsi o fare finta di non esserci.Non c’era il lusso dello “sta arrivando” su WhatsApp, né la paranoia del “ultimo accesso alle 15:42”.Solo un dito che premeva un pulsante e tu che ti chiedevi:“Chi diamine sarà?”Era il tempo delle sorprese. A volte piacevoli. A volte no. Ma vere.Oggi invece ci si presenta in video, si manda la posizione, si condivide pure lo stato d’animo.Non suona quasi più nessuno.A meno che non sia un corriere con il tuo pacco, che manco ti guarda in faccia.? E tu? Quando è stata l’ultima volta che hai aperto. senza sapere a chi?L'articolo Cose che non sai di sapere: il suono del citofono proviene da Arezzo News - L'Ortica. Lortica.it - Cose che non sai di sapere: il suono del citofono Leggi su Lortica.it Una volta ilnon mostrava la faccia di nessuno.Faceva solo “bzzz”.Un ronzìo secco, metallico, che ti costringeva a scegliere in fretta: fidarsi o fare finta di non esserci.Non c’era il lusso dello “sta arrivando” su WhatsApp, né la paranoia del “ultimo accesso alle 15:42”.Solo un dito che premeva un pulsante e tu che ti chiedevi:“Chi diamine sarà?”Era il tempo delle sorprese. A volte piacevoli. A volte no. Ma vere.Oggi invece ci si presenta in video, si manda la posizione, si condivide pure lo stato d’animo.Non suona quasi più nessuno.A meno che non sia un corriere con il tuo pacco, che manco ti guarda in faccia.? E tu? Quando è stata l’ultima volta che hai aperto. senzaa chi?L'articoloche non sai di: ildelproviene da Arezzo News - L'Ortica.

