Milan Futuro la risalita in Serie C con Massimo Oddo alla guida

Milan Futuro sono bastate tre settimane e altrettanti successi per dare una parziale ma allo stesso tempo netta sterzata alla stagione. Il 22 marzo, dopo il ko ad Arezzo, l’Under 23 rossonera era ultima e lo spettro della retrocessione diretta assai concreto. Oggi, dopo aver battuto anche la Ternana, gli uomini di Massimo Oddo sono diciassettesimi e a 180 minuti dal termine del campionato guardano alla salvezza con ottimismo. Certo, i playout sembrano un passaggio inevitabile (ma Camarda e Jimenez non potrebbero giocarli avendo meno di 25 presenze nelle “distinte“). Solo l’eventuale fallimento della Lucchese o il raggiungimento del sedicesimo posto con un improbabile vantaggio di otto punti sulla penultima in classifica, regalerebbero ai lombardi subito la salvezza. Sport.quotidiano.net - Milan Futuro: la risalita in Serie C con Massimo Oddo alla guida Leggi su Sport.quotidiano.net Vincere aiuta a vincere e soprattutto permette di accumulare fiducia nei propri mezzi. In casasono bastate tre settimane e altrettanti successi per dare una parziale ma allo stesso tempo netta sterzatastagione. Il 22 marzo, dopo il ko ad Arezzo, l’Under 23 rossonera era ultima e lo spettro della retrocessione diretta assai concreto. Oggi, dopo aver battuto anche la Ternana, gli uomini disono diciassettesimi e a 180 minuti dal termine del campionato guardanosalvezza con ottimismo. Certo, i playout sembrano un passaggio inevitabile (ma Camarda e Jimenez non potrebbero giocarli avendo meno di 25 presenze nelle “distinte“). Solo l’eventuale fallimento della Lucchese o il raggiungimento del sedicesimo posto con un improbabile vantaggio di otto punti sulla penultima in classifica, regalerebbero ai lombardi subito la salvezza.

Potrebbe interessarti anche:

Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro

Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell`arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di...

Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore”

Le dichiarazioni del tecnico spagnolo al termine del match che ha visto il suo Como, perdere contro il Milan. Ecco che le sue parole Il Como perde contro il Milan, ma esce da San Siro a testa ...

Il futuro del Milan: chi è il miglior allenatore per il prossimo capitolo rossonero?

Con l’incertezza che circonda la guida tecnica del Milan, il dibattito su chi debba prendere le redini della squadra continua

Milan Futuro: la risalita in Serie C con Massimo Oddo alla guida. Sestri Levante-Milan Futuro 1-2, Serie C 2024/2025: il report. Il Sestri Levante spreca la sfida salvezza con il Milan Futuro e rimane mestamente in zona retrocessione (R. Bobbio). Milan futuro ancora ko, ok Novara e Triestina. Zero gol tra Benevento e Messina. Caos a Ferrara. Milan Futuro batte Ternana: Virtus Entella promossa in Serie B. Serie C – Legnago Salus-Milan Futuro: le formazioni ufficiali. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Milan Futuro, terza vittoria di fila in campionato: è la prima volta! - Terza vittoria consecutiva grazie al gol di Ettore e al rigore parato da Lapo. Ecco il comunicato del Milan in ...

Lo riporta milannews24.com: Milan Futuro, alla ricerca della salvezza in Serie C: aprile mese decisivo. Tutti gli impegni - Milan Futuro, il calendario del mese di aprile per la seconda squadra rossonera. Tutti gli impegni alla ricerca della salvezza Il mese di aprile per Milan Futuro sarà decisivo. La squadra di Massimo O ...

Secondo msn.com: Milan Futuro: terza vittoria consecutiva, Ternana sconfitta 1-0 - Milan Futuro batte Ternana 1-0 a Solbiate Arno, consolidando il posto nei playout e regalando la promozione alla Virtus Entella.