Liliana Resinovich ora il video della GoPro metterebbe nei guai Visintin 8220Da indagato ha lasciato Trieste8221

Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha lasciato Trieste dopo la notizia delle indagini a suo carico per la morte della moglie avvenuta il 14 dicembre del 2021. L'uomo dovrebbe rientrare a Trieste qualora la pm titolare delle indagini disponesse un nuovo interrogatorio. Leggi su Fanpage.it Sebastiano, marito di, haTrieste dopo la notizia delle indagini a suo carico per la mortemoglie avvenuta il 14 dicembre del 2021. L'uomo dovrebbe rientrare a Trieste qualora la pm titolare delle indagini disponesse un nuovo interrogatorio.

Svolta nel delitto di Liliana Resinovich: indagato il marito. Prove nella casa di Sebastiano Visintin (video)

C’è una svolta nell’inchiesta sul delitto di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, ormai definitivamente considerata vittima di un omicidio e non ...

Liliana Resinovich, il mistero della GoPro del marito: “Data e ora dei video possono essere modificate”

La trasmissione "Chi l'ha visto?" è tornata a parlare del caso di Liliana Resinovich, ponendo l'accento sulla GoPro fornita come alibi da Sebastiano Visintin, marito della 63enne. Secondo il ...

Liliana Resinovich, a casa del marito indagato “sequestrati 700 arnesi da taglio”. Visintin è in Austria

Decine di utensili da taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la ...

Scrive ilmattino.it: Le ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich: il video-alibi si ritorce contro il marito. E Visintin non torna a casa - Aveva consegnato agli inquirenti un video girato con una telecamera GoPro la mattina della scomparsa della moglie, il 14 dicembre 2021, mentre con la bicicletta faceva un’escursione sul ...

ilmessaggero.it comunica: Liliana Resinovich, il video-alibi si ritorce contro il marito. E Visintin non torna a casa - Aveva consegnato agli inquirenti un video girato con una telecamera GoPro la mattina della scomparsa della moglie, il 14 dicembre 2021, mentre con la bicicletta faceva un’escursione sul ...

Si apprende da affaritaliani.it: Omicidio Resinovich, il guanto arancione e le tracce riconducibili al marito. Lui non torna, è in Austria - Resta un giallo l'omicidio di Liliana Resinovich, l'unica certezza ormai è che non si parla più di suicidio dopo la superperizia e i tanti indizi trovati in quel bosco a Trieste il 5 gennaio del 2022, ...