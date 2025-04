La scuola non può affrontare da sola tutte le sfide educative della società moderna

Ogni volta che qualcosa non funziona nella nostra società, la risposta è sempre la stessa: "Insegniamolo a scuola." I ragazzi non conoscono i propri diritti? Serve più educazione civica. C'è un'emergenza affettiva? Facciamo educazione sentimentale. C'è la crisi climatica? Dedichiamo delle ore alla sostenibilità in tutte le classi. C'è l'AI che avanza? La scuola deve prepararli. Ogni fragilità, ogni urgenza, ogni episodio di cronaca che evidenzi un problema e ogni cambiamento epocale viene messo sulle spalle della scuola. Dalla primaria alle superiori, si pretende che insegnanti, docenti e dirigenti diventino esperti di tutto: tecnologia, emozioni, giustizia sociale, neuroscienze, pretendendo che ci siano risposte pronte, lezioni pronte, programmi pronti. Ma la scuola non è una macchina e i saperi che trasmette – con quale fatica! – non sono intercambiabili come fossero pezzi di un motore, o di un computer.

