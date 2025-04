Matelica Ettore Ionni celebra la salvezza anticipata in Eccellenza

Ettore Ionni (foto), tecnico del Matelica, riavvolge il film della salvezza raggiunta con un turno di anticipo. "Raggiungere questo obiettivo non era scontato per una neopromossa – spiega – e il merito, nonostante le difficoltà, è stato di tutti: presidentessa, club, staff sanitario e tecnico, giocatori e ogni persona che ha voluto bene al Matelica. La mia prima esperienza? Positiva: è un’annata che mi farà crescere e nella quale ho conosciuto persone competenti e di valore". Poi aggiunge: "Penso che l’Eccellenza sia uno dei tornei più duri a livello regionale, con ottimi giocatori e tecnici, nonché addetti ai lavori competenti. Lo paragono a una D2. A livello di verdetti ci sono varie situazioni ancora da chiarire, ma ormai i valori sono venuti fuori. Noi ci stiamo preparando per affrontare il Tolentino nell’ultima giornata con l’obiettivo di chiudere bene la stagione davanti al nostro pubblico. Sport.quotidiano.net - Matelica: Ettore Ionni celebra la salvezza anticipata in Eccellenza Leggi su Sport.quotidiano.net A "bocce ferme",(foto), tecnico del, riavvolge il film dellaraggiunta con un turno di anticipo. "Raggiungere questo obiettivo non era scontato per una neopromossa – spiega – e il merito, nonostante le difficoltà, è stato di tutti: presidentessa, club, staff sanitario e tecnico, giocatori e ogni persona che ha voluto bene al. La mia prima esperienza? Positiva: è un’annata che mi farà crescere e nella quale ho conosciuto persone competenti e di valore". Poi aggiunge: "Penso che l’sia uno dei tornei più duri a livello regionale, con ottimi giocatori e tecnici, nonché addetti ai lavori competenti. Lo paragono a una D2. A livello di verdetti ci sono varie situazioni ancora da chiarire, ma ormai i valori sono venuti fuori. Noi ci stiamo preparando per affrontare il Tolentino nell’ultima giornata con l’obiettivo di chiudere bene la stagione davanti al nostro pubblico.

Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano - Il Matelica di Ettore Ionni festeggia la salvezza matematica nonostante la sconfitta, grazie al distacco dalla Portuali Dorica.

