Basket Adamant in corsa per il primo posto dopo il ko di Pordenone

posto. L’Adamant è tornata in palestra forte del successo contro la Sangiorgese ed in più è stata rinfrancata dal clamoroso ko casalingo di Pordenone contro la Social Osa, che ha riaperto la corsa al primo posto, quando mancano ormai meno di tre settimane all’inizio dei playoff. In testa si è riformato dunque un terzetto – Pordenone, Ferrara e Monfalcone guidano a 28 punti – e le ultime due gare della seconda fase saranno decisive in ottica griglia: l’Adamant, che dopo la sconfitta di Gardone sembrava ormai tagliata fuori dalla corsa alla prima casella, è invece in corsia di sorpasso, se si pensa che Pordenone domani sarà di scena sul complicato campo di Iseo, mentre i biancazzurri sulla carta dovrebbero avere un impegno un po’ più morbido contro Social Osa. Sport.quotidiano.net - Basket: Adamant in corsa per il primo posto dopo il ko di Pordenone Leggi su Sport.quotidiano.net I risultati dell’ultimo turno hanno scompigliato le carte, e ad ottanta minuti dal termine dei play-in tutti gli scenari sono ancora percorribili, sia in testa che nella lotta per l’ottavo. L’è tornata in palestra forte del successo contro la Sangiorgese ed in più è stata rinfrancata dal clamoroso ko casalingo dicontro la Social Osa, che ha riaperto laal, quando mancano ormai meno di tre settimane all’inizio dei playoff. In testa si è riformato dunque un terzetto –, Ferrara e Monfalcone guidano a 28 punti – e le ultime due gare della seconda fase saranno decisive in ottica griglia: l’, chela sconfitta di Gardone sembrava ormai tagliata fuori dallaalla prima casella, è invece in corsia di sorpasso, se si pensa chedomani sarà di scena sul complicato campo di Iseo, mentre i biancazzurri sulla carta dovrebbero avere un impegno un po’ più morbido contro Social Osa.

Potrebbe interessarti anche:

Basket, l'Adamant riprende la corsa (con qualche sbavatura): Milano schiantata

L’Adamant fa il suo dovere e torna alla vittoria (102-82) nel turno infrasettimanale con Social Osa, senza faticare e indirizzando la sfida già prima dell’intervallo. Casagrande ne segna 19 nel ...

Basket, l'Adamant centra un successo che vale doppio: con la Sangiorgese finisce 74 – 69

Un successo chiave, ribaltando la differenza canestri, quello che l'Adamant coglie alla Bondi Arena contro la Sangiorgese. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella ...

Basket serie B. Adamant, volta pagina. Domani c’è Milano

Rimane il rammarico per una vittoria che sembrava in pugno, sfumata invece negli ultimi possessi, ma non c’è tempo di rimuginare perché domani sera si torna già in campo e l’occasione è di quelle ...

Basket: Adamant in corsa per il primo posto dopo il ko di Pordenone. Basket, l'Adamant riprende la corsa (con qualche sbavatura): Milano schiantata. Basket, all’Adamant lo scontro diretto con la Sangiorgese. Basket serie B, vigilia delicata per il match odierno. Adamant alla Bondi Arena contro Pizzighettone. Santiago deve fermarsi, Drigo stringe i denti. Adamant Ferrara ribalta la differenza canestri: vittoria chiave contro Sangiorgese. Basket, Pizzighettone fa soffrire l'Adamant: ma è vittoria (70-64) e secondo posto. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Basket serie B, sconfitta che complica la rincorsa al primo posto nella griglia playoff. Incubo Adamant: che crollo nel terzo quarto - l’Adamant esplora l’area coi suoi lunghi e dopo 5’ va sul 7-13, con Marchini che piazza la bomba del 15-22 sulla sirena del primo parziale. La differenza tra le due squadre è evidente ...

Secondo today.it: Basket, l'Adamant centra un successo che vale doppio: con la Sangiorgese finisce 74 – 69 - Un successo chiave, ribaltando la differenza canestri, quello che l'Adamant coglie alla Bondi Arena contro la Sangiorgese. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella rip ...

Nota di msn.com: Adamant trionfa contro Sangiorgese: difesa decisiva per il secondo posto - Adamant vince contro Sangiorgese, consolidando il secondo posto grazie a una difesa solida. Prossima sfida contro Social Osa Milano.