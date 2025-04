La Cina prova a strozzare l’Occidente Bloccato l’export delle terre rare

Laverita.info - La Cina prova a strozzare l’Occidente. Bloccato l’export delle terre rare Leggi su Laverita.info L’alt per le consegne a Stati Uniti, Giappone, Germania e altre nazioni. Da quei materiali dipende anche il settore militare. L’esperto Aresu però invita alla cautela: «L’America potrebbe aver fatto magazzino».

Potrebbe interessarti anche:

Cina: lancia con successo satellite di prova per tecnologia Internet satellitare

La Cina oggi ha inviato con successo nello spazio un satellite di prova per la tecnologia di Internet satellitare dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese. Il ...

Sci freestyle: la Cina trionfa anche nella prova a squadre di aerials in Coppa del Mondo

Cina pigliatutto in quel di Beidahu. Dopo aver vinto entrambe le prove individuali, la compagine asiatica ha trionfato anche nella prova a squadre, ultimo appuntamento valido per la terzultima tappa ...

Cina: lancia satellite di prova per tecnologia delle comunicazioni

La Cina questa mattina ha inviato nello spazio un nuovo satellite di prova per la tecnologia delle comunicazioni dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese ...