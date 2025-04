Movieplayer.it - Sotto le foglie, il finale del film di Ozon: questo amore è un fungo al veleno

La nostra analisi deldel nuovodi François: un anomalo giallo in cui il regista francese adopera ambiguità e reticenze per far affiorare la natura e i sentimenti dei personaggi. In un cinema come quello di Françoiz, autore avvezzo a scivolare fra i generi, accarezzandoli e amalgamandoli senza mai restare ingabbiato al loro interno, un titolo qualelesi inserisce alla perfezione. Si apre come undi Claude Chabrol: le tensioni familiari che serpeggianola quiete apparente della provincia francese, tra pulsioni delittuose che si rincorrono fra le generazioni (Il fiore del male) e piatti avvelenati consumati al desco domestico (Grazie per la cioccolata). Sembra assumere le sfumature di un giallo, ma senza mai inoltrarsi davvero lungo quel percorso; e nel frattempo procede sinuoso tra .