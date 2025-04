A Lariofiere torna Agrinatura tutto il programma della 24^ edizione

Agrinatura è il Salone BtoC dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale.Con Agrinatura si vogliono affermare alcuni concetti legati al tema agricolo, tra cui la difesa della. Quicomo.it - A Lariofiere torna Agrinatura, tutto il programma della 24^ edizione Leggi su Quicomo.it è il Salone BtoC dedicato alla valorizzazionefiliera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale.Consi vogliono affermare alcuni concetti legati al tema agricolo, tra cui la difesa

Potrebbe interessarti anche:

A Lariofiere torna Ristorexpo, tutto il programma con Oldani super ospite

Dal 2 al 5 Marzo 2025, Lariofiere organizza e ospita la 27^ edizione di Ristorexpo, evento BtoB promosso in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco e FIPE Confcommercio che punta i riflettori ...

Angelina Mango torna sui social: il messaggio che fa riflettere | FOTO

Con grande gioia, gli ammiratori hanno rivisto la loro Nina. La giovane artista ha pubblicato un contenuto pregno di significato L'articolo Angelina Mango torna sui social: il messaggio che fa ...

Giovanni Allevi torna dopo la malattia, una data in Sicilia

Dopo un lungo stop e un ritorno sold out, Giovanni Allevi torna a calcare i… L’articolo Giovanni Allevi torna dopo la malattia, una data in Sicilia proviene da Sicilia.news. Continua a leggere la ...

A Lariofiere torna Agrinatura, tutto il programma della 24^ edizione. A Lariofiere torna Agrinatura, tutto il programma e le novità. Torna la fiera Agrinatura: produttori e artigiani da 14 regioni d’Italia. Torna Agrinatura.Attesi a Lariofiere 30mila visitatori. Agrinatura, a Lariofiere tutto pronto per la 23esima edizione. Dal 28 aprile torna Agrinatura 2024. Tutte le novità e il programma della nuova edizione. Ne parlano su altre fonti