Under 18 Cesena sconfitta a Roma bianconeri restano terzi in classifica

sconfitta per l’Under 18 a Roma per 2-0. Continua così il momento complicato per i bianconeri che comunque restano terzi in classifica. Ecco i risultati maturati sui campi nel weekend per le squadre del vivaio bianconero. Under 18 Cesena-Roma 0-2. Cesena: Gianfanti, Biguzzi, Antoniacci (28’ st Carlini), Zamagni (17’ st Baietta), Bertaccini (37’ st Liverani), Greco, Lantignotti, Lontani (28’ st Omokaro), Galvagno (37’ st Sanaj), Tampieri (17’ st Berti), Gori (37’ st Gabriele). All: Lantignotti. Marcatori: 1’ st Zinni (R), 33’ st Bah (R). classifica: Roma 64, Torino 62*, Cesena 57, Inter 55, Genoa 49*, Lazio 49, Empoli 39, Parma 39, Sassuolo 37**, Fiorentina 36, Bologna 34*, Monza 32, Hellas Verona 29*, Milan 29, Lecce 29, Atalanta 27, Cagliari 23, Sampdoria 22 (*una gara in meno) (**due gare in meno). Ilrestodelcarlino.it - Under 18 Cesena sconfitta a Roma: bianconeri restano terzi in classifica Leggi su Ilrestodelcarlino.it per l’18 aper 2-0. Continua così il momento complicato per iche comunquein. Ecco i risultati maturati sui campi nel weekend per le squadre del vivaio bianconero.180-2.: Gianfanti, Biguzzi, Antoniacci (28’ st Carlini), Zamagni (17’ st Baietta), Bertaccini (37’ st Liverani), Greco, Lantignotti, Lontani (28’ st Omokaro), Galvagno (37’ st Sanaj), Tampieri (17’ st Berti), Gori (37’ st Gabriele). All: Lantignotti. Marcatori: 1’ st Zinni (R), 33’ st Bah (R).64, Torino 62*,57, Inter 55, Genoa 49*, Lazio 49, Empoli 39, Parma 39, Sassuolo 37**, Fiorentina 36, Bologna 34*, Monza 32, Hellas Verona 29*, Milan 29, Lecce 29, Atalanta 27, Cagliari 23, Sampdoria 22 (*una gara in meno) (**due gare in meno).

