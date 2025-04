Via Crucis al Colosseo Papa Francesco ci sarà

Papa Francesco sembra determinato a non rinunciare alla tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe un potente messaggio di fede e un chiaro segnale di resistenza contro le speculazioni sulla sua condizione.Venerdì 18 aprile, il mondo attende con trepidazione la Via Crucis, evento trasmesso in mondovisione. E mentre dalla Santa Sede non giungono né conferme né smentite ufficiali, l’assenza di un delegato designato a guidare la processione attraverso le 14 stazioni della Passione di Cristo alimenta la speranza di una sorpresa da parte del Pontefice.Negli ambienti vaticani, il silenzio “formale” viene attribuito alla prudenza dei medici e all’incertezza delle condizioni meteorologiche. Leggi su Funweek.it Nonostante le recenti preoccupazioni per la sua salute,sembra determinato a non rinunciare alla tradizionale Viadel Venerdì Santo al. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe un potente messaggio di fede e un chiaro segnale di resistenza contro le speculazioni sulla sua condizione.Venerdì 18 aprile, il mondo attende con trepidazione la Via, evento trasmesso in mondovisione. E mentre dalla Santa Sede non giungono né conferme né smentite ufficiali, l’assenza di un delegato designato a guidare la processione attraverso le 14 stazioni della Passione di Cristo alimenta la speranza di una sorpresa da parte del Pontefice.Negli ambienti vaticani, il silenzio “formale” viene attribuito alla prudenza dei medici e all’incertezza delle condizioni meteorologiche.

Potrebbe interessarti anche:

Via Crucis al Colosseo, come partecipare

Anche quest’anno, il cuore di Roma si appresta ad accogliere uno degli eventi più toccanti e significativi della Settimana Santa: la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, che si svolgerà nel ...

Via Crucis e benedizione dei rami di ulivo: le strade chiuse

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la processione della via Crucis della Quaresima e per la Benedizione dei rami d’ulivo di Mons. Giorgio Ferretti e ...

Colosseo, biglietti “introvabili”: maxi multa dell’Antitrust

Biglietti introvabili per il Colosseo: arrivano le prime risposte e la maxi multa dell’Antitrust Dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023, numerosi visitatori hanno riscontrato difficoltà ...