Già arrestato per violazione del obbligo di soggiorno durante un controllo lo scoprono al bar a bere birra 33enne denunciato

obbligo di permanenza in casa uscendo in orario notturno, e per lui è scattata così scattata la denuncia. Anconatoday.it - Già arrestato per violazione dell'obbligo di soggiorno, durante un controllo lo scoprono al bar a bere birra: 33enne denunciato Leggi su Anconatoday.it JESI – Aveva violato la misura imposta solo due giorni prima ed era stato tratto in arresto e scarcerato dopo la convalida, ma a distanza di 48 ore è stato nuovamente scoperto ad infrangere l’di permanenza in casa uscendo in orario notturno, e per lui è scattata così scattata la denuncia.

