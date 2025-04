Il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse sarà intitolato a Gianfranco Bozzao

campo sportivo di piazzale Camicie Rosse, nella nostra città, in passato casa dell’Audax ma da diversi anni gestito dalla società Dribbling, sarà intitolato a Gianfranco Bozzao. L’ok definitivo è arrivato attraverso la delibera della Giunta comunale, che ieri ha dato via libera alla proposta di intitolazione dell’impianto, con cerimonia prevista per domenica 8 giugno. Bozzao, indimenticato biancazzurro, è nato a Venezia nel 1936, ma è stato a tutti gli effetti una bandiera della Spal nella quale ha giocato prima dal 1958 al 1961 e poi dal 1962 al 1968. Nel corso della propria gloriosa carriera da calciatore, ha indossato pure la maglia della Juventus, collezionando oltre 200 gettoni nella massima serie. Successivamente ha fatto l’allenatore, mettendo le radici nella nostra città dove ha vissuto con la famiglia fino al 2019, l’anno in cui è scomparso all’età di 82 anni. Ilrestodelcarlino.it - Il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse sarà intitolato a Gianfranco Bozzao Leggi su Ilrestodelcarlino.it Presto ildi, nella nostra città, in passato casa dell’Audax ma da diversi anni gestito dalla società Dribbling,. L’ok definitivo è arrivato attraverso la delibera della Giunta comunale, che ieri ha dato via libera alla proposta di intitolazione dell’impianto, con cerimonia prevista per domenica 8 giugno., indimenticato biancazzurro, è nato a Venezia nel 1936, ma è stato a tutti gli effetti una bandiera della Spal nella quale ha giocato prima dal 1958 al 1961 e poi dal 1962 al 1968. Nel corso della propria gloriosa carriera da calciatore, ha indossato pure la maglia della Juventus, collezionando oltre 200 gettoni nella massima serie. Successivamente ha fatto l’allenatore, mettendo le radici nella nostra città dove ha vissuto con la famiglia fino al 2019, l’anno in cui è scomparso all’età di 82 anni.

