Le ombre sugli ex agenti dell’intelligence israeliana che lavorano per Meta

MetaPotrebbe non essere una semplice distopia. Un recente rapporto di The Gray Zone ha infati rivelato che Meta ha integrato nel proprio organico più di 100 ex militari e funzionari dell‘intelligence israeliana, molti dei quali con una significativa esperienza nell’Unità 8200. Si tratta della più grande e tecnologicamente avanzata divisione di intelligence delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Agisce come l’equivalente israeliano della statunitense Nsa o della britannica Gchq, anche se parte integrante dell’esercito. Lettera43.it - Le ombre sugli ex agenti dell’intelligence israeliana che lavorano per Meta Leggi su Lettera43.it L’equazione tra tecnologia e potere, tra algoritmi e codici d’accesso, possiede una caratteristica profondamente inquietante. Se un algoritmo è creato da una spia, il confine tra innovazione e controllo evapora. Senza lasciare errori di sistema o crash report.Un centinaio di ex militari israeliani sarebbero stati assunti daPotrebbe non essere una semplice distopia. Un recente rapporto di The Gray Zone ha infati rivelato cheha integrato nel proprio organico più di 100 ex militari e funzionari dell‘intelligence, molti dei quali con una significativa esperienza nell’Unità 8200. Si tratta della più grande e tecnologicamente avanzata divisione di intelligence delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Agisce come l’equivalente israeliano della statunitense Nsa o della britannica Gchq, anche se parte integrante dell’esercito.

Potrebbe interessarti anche:

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. ...

Agenti accerchiati da 30 pusher al Quarticciolo: sequestrate caramelle di crack

Accerchiati dai pusher al Quarticciolo. Non una novità purtroppo per gli agenti di polizia in cerca di spacciatori e droga nel quartiere della periferia est della Capitale dove il consiglio dei ...

Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono

Nuovi volti per la stagione toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry. Casa a ...