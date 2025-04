Terremoto in California paura a San Diego

California, paura a San Diego. Ieri un forte Terremoto, la cui magnitudo è stata stimata in 5.2 gradi dai geologi dell’Usgs, ha fatto sobbalzare gli abitanti di San Julian, piccolo centro abitato che dista poco più di un’ora d’auto dalla metropoli di San Diego, nell’area che si ritrova quasi a ridosso del confine . Terremoto in California, paura a San Diego L'Identità. Lidentita.it - Terremoto in California, paura a San Diego Leggi su Lidentita.it Trema laa San. Ieri un forte, la cui magnitudo è stata stimata in 5.2 gradi dai geologi dell’Usgs, ha fatto sobbalzare gli abitanti di San Julian, piccolo centro abitato che dista poco più di un’ora d’auto dalla metropoli di San, nell’area che si ritrova quasi a ridosso del confine .ina SanL'Identità.

Terremoto in California di magnitudo 5.2: avvertito fino a Los Angeles, paura tra i residenti

La polizia e lo sceriffo della contea di San Diego hanno confermato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti a seguito del sisma, come riportano i media Usa L'articolo Terremoto ...

Terremoto a San Diego, paura in California: scossa di magnitudo 5.2

Roma, 14 aprile 2025 – Un forte terremoto ha colpito la California meridionale. L'epicentro del sisma di magnitudo 5.2, secondo l'istituto geosismico americano Usgs, è stato registrato a circa ...

