Chi era Francesco Begni l8217imprenditore morto nello schianto con l8217auto dopo una caduta di 10 metri nel Bresciano

Francesco Begni è deceduto nella mattinata del 14 aprile a Rodengo Saiano (Brescia). Il 70enne, dopo aver perso il controllo dell'auto e sfondato il guard rail, è precipitato con l'auto per 10 metri sulla via sottostante. Imprenditore edile, lascia la moglie e tre figli. Leggi su Fanpage.it è deceduto nella mattinata del 14 aprile a Rodengo Saiano (Brescia). Il 70enne,aver perso il controllo dell'auto e sfondato il guard rail, è precipitato con l'auto per 10sulla via sottostante. Imprenditore edile, lascia la moglie e tre figli.

