Gravidanzaonline.it - Perché questa madre di quattro figli ha deciso di non dare loro regole in casa

Leggi su Gravidanzaonline.it

I modi di educare isono diversi e sempre divisivi, anche se in realtà non esiste una “ricetta perfetta”, e ognuno dovrebbe scegliere la strada che ritiene essere la migliore per sé; cosìmamma è andata sicuramente controcorrente, affermando candidamente di non avere impostoinai suoi.Jeri-Leah (non si conosce il suo cognome) non prevede infatti orari fissi per i pasti, così come non ci sono obblighi di aiutare con le faccende domestiche, né esistono limiti circa il tempo passato sugli schermi. @3story5bed How to clean ? disclaimer it's not bleach ? ? original sound - ??Jeri-Leah?? “Non ci sono, potete mangiare quando volete, fare merenda in qualsiasi momento, e io farò tutte le faccende per voi – spiega la donna su TikTok – Io cucino volentieripasti separati se necessario, e non vi costringerò mai a finire ciò che c’è nel piatto”.