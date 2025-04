Nuova Sondrio anche il presidente Rigamonti attacca arbitro Siamo stati defraudati

Nuova Sondrio-Pro Palazzolo, era già stato chiaro mister Marco Amelia subito dopo il triplice fischio finale, ma ora anche il presidente Michele Rigamonti e il direttore sportivo Christian Salvadori rincarano la dose rivolgendo le loro rimostranze non solo nei. Sondriotoday.it - Nuova Sondrio, anche il presidente Rigamonti attacca l'arbitro: "Siamo stati defraudati" Leggi su Sondriotoday.it Sulla "qualità" dell'arbitraggio di-Pro Palazzolo, era già stato chiaro mister Marco Amelia subito dopo il triplice fischio finale, ma orailMichelee il direttore sportivo Christian Salvadori rincarano la dose rivolgendo le loro rimostranze non solo nei.

Potrebbe interessarti anche:

Nuova Sondrio: duemila motivi (ed euro) per dire grazie

Domenica la Nuova Sondrio ha vinto non solo sul campo, sconfiggendo il Fanfulla con il punteggio di 3-0 e facendo un importante passo avanti verso la salvezza nel girone B del campionato di serie ...

Cisl scuola Sondrio: ecco la nuova segreteria provinciale

Nei giorni scorsi, presso l’hotel Saligari” a Verceia, alla presenza della segretaria generale della Cisl Scuola Lombardia, Monica Manfredini, del segretario generale Ust Cisl Sondrio Davide ...

La Nuova Sondrio fa l'impresa a Ospitaletto

Grande impresa nella Nuova Sondrio che, nel turno infrasettimanale del girone B di serie D espugna il campo della capolista Ospitaletto, che non perdeva da 10 partite, e torna a centrare un ...

Multe alle auto in sosta per Nuova Sondrio-Fanfulla: "È mancato il buon senso". Nuova Sondrio: duemila motivi (ed euro) per dire grazie. “Io spero paradiso”, il film dei detenuti coinvolge anche i giocatori del Sondrio Calcio. Multe durante Nuova Sondrio-Fanfulla: "Accuse sconvenienti e ingiustificate". Nuova Sondrio, parte una stagione da... protagonisti. Nuova Sondrio: "L'attaccante? Senza aste e a modo nostro". Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: La Sondrio calcio scende in campo. Mano tesa a Cancro primo aiuto - La Nuova Sondrio Calcio entra in ospedale ... Il pallone fa quindi un bel "goal" nella porta della solidarietà. Il Sondrio di Michele Rigamonti (foto), consigliere di Cancro primo aiuto, è ...

primalavaltellina.it riferisce: Nuova Sondrio, si ferma la corsa: a Pozzuolo Martesana vince il Sangiuliano 2-1 - Si è interrotta dopo quattro successi consecutivi la striscia positiva della Nuova Sondrio nel girone B di serie D, superata dal Sangiuliano nella partita giocata a p orte chiuse sul sintetico di ...

Lo riporta radiotsn.tv: Nuova Sondrio, i risultati delle Giovanili - La Nuova Sondrio provava a scuotersi e con El Mouch aveva un paio di ghiotte occasioni non concretizzate. Al 66’ arrivava l’opportunità per i biancazzurri di riaprire l’incontro, per un fallo in area ...