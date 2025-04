Adzic Juve a giugno via in prestito per una stagione L’idea prende piede un club di Serie A ha già bussato alla sua porta

Dopo essersi messo in mostra nel corso di questa stagione tra prima squadra e soprattutto Juventus Next Gen, Adzic in estate potrebbe lasciare il club bianconero per giocare in prestito in qualche club con maggiore continuità e continuare nel suo percorso di crescita. L'idea sta iniziando a prendere piede. Non solo: secondo Tuttosport ci sarebbe già un club di Serie A sulle sue tracce: si tratta del Lecce, che può puntare a chiudere questo affare in caso di salvezza.

