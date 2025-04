Furgone contro un tir uomo estratto dalle lamiere ed elitrasportato in ospedale

Veneziatoday.it - Furgone contro un tir, uomo estratto dalle lamiere ed elitrasportato in ospedale Leggi su Veneziatoday.it Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile lungo l'autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro, in direzione Venezia. Il sinistro, avvenuto al chilometro 458, all'altezza del Comune di Fossalta.

