Un tourbillon di concerti e successi per il Liceo Musicale dell’IIS Lombardi di Airola

Musicale per gli alunni del Liceo Musicale dell’IIS Lombardi di Airola, protagonisti di una serie di eventi di grande prestigio che testimoniano l’eccellenza della formazione offerta dall’istituto.Dopo l’entusiasmante avvio della rassegna “Aule Armoniche” del Polo regionale dei Licei musicali e coreutici della Campania, con il concerto dell’Orchestra Etno Popolare tenutosi all’Auditorium della Spina Verde di Benevento, gli studenti del Lombardi, parte integrante degli organici delle orchestre e del Coro regionale, sono stati impegnati su molteplici fronti.L’Orchestra Sinfonica Regionale ha riscosso un notevole successo con le sue esibizioni, prima a Salerno e successivamente nella prestigiosa cornice del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Anteprima24.it - Un tourbillon di concerti e successi per il Liceo Musicale dell’IIS Lombardi di Airola Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLa settimana che precede le festività pasquali si è trasformata in un vero e proprio trionfoper gli alunni deldi, protagonisti di una serie di eventi di grande prestigio che testimoniano l’eccellenza della formazione offerta dall’istituto.Dopo l’entusiasmante avvio della rassegna “Aule Armoniche” del Polo regionale dei Licei musicali e coreutici della Campania, con il concerto dell’Orchestra Etno Popolare tenutosi all’Auditorium della Spina Verde di Benevento, gli studenti del, parte integrante degli organici delle orchestre e del Coro regionale, sono stati impegnati su molteplici fronti.L’Orchestra Sinfonica Regionale ha riscosso un notevole successo con le sue esibizioni, prima a Salerno evamente nella prestigiosa cornice del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

