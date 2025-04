Vede la pattuglia della polizia e fa inversione di marcia bloccato e denunciato 25enne era ubriaco

Vede la pattuglia della sezione Volanti e pensando di farla franca fa inversione di marcia. Una manovra azzardata, anzi di più, che non è naturalmente passata inosservata agli agenti che si sono subito messi in azione e, ad Agrigento, hanno fermato l'automobilista. Il venticinquenne di Favara è.

