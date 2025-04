Quotidiano.net - Xi Jinping rende omaggio a Ho Chi Minh e firma accordi di cooperazione in Vietnam

Il presidente cinese, Xi, ha resooggi al mausoleo del defunto leader rivoluzionarioita Ho Chinel centro di Hanoi, nel secondo e ultimo giorno di visita di stato in, prima tappa del tour che lo porterà in Malaysia e in Cambogia. Con Pechino che vuole posizionarsi nel sud-est asiatico come alternativa affidabile ai colpi tariffari del presidente americano Donald Trump, Xi, accompagnato dal segretario del Partito comunista delTo Lam, ha deposto una corona di fiori, ha riferito il network statale Cctv, su cui c'era scritto 'Lunga vita al grande leader del, il Presidente Ho Chi'. Lunedì, il leader cinese ha invitato il suo Paese e ila "opporsi alle prepotenze unilaterali e a sostenere la stabilità del sistema globale di libero scambio", nel resoconto dei media statali di Pechino.