Galante Inter non sarà facile Solo un piccolo vantaggio

Fabio, ex calciatore nerazzurro, ha raccontato la partita trae Bayern Monaco di domani sera. Le sue parole su Tuttosport spiegano molto della tensione prima di una gara così importante. ATTACCANTI – Fabionon vuole dare consigli prima di-Bayern Monaco: «Come si marca Kane? C’è poco da insegnare a Pavard, Acerbi, Bastoni, De Vrij e Bisseck. Sono tutti giocatori esperti, con tante partite sulle spalle. Poi sicuramente quando incontri un attaccante come Kane, ma vale pure per Lautaro, la concentrazione deve essere massima per tutta la partita, altrimenti l’attimo in cui ti rilassi, gli avversari ti possono far male. Io però non lo definirei uno scontro diretto: gli attaccanti si marcano anche col compagno di reparto, con l’aiuto del centrocampista affinché non arrivino palloni facili.