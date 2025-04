Tre giorni di nubifragi allerta meteo su mezza Italia le previsioni

previsioni meteo di oggi, martedì 14 aprile: almeno fino a giovedì, piogge e locali nubifragi colpiranno in particolare il Nord e parte del Centro. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, conferma altri 3 giorni di nubifragi, e nel dettaglio spiega che nelle prossime ore . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lunga fase di maltempo in questa Settimana Santa, secondo ledi oggi, martedì 14 aprile: almeno fino a giovedì, piogge e localicolpiranno in particolare il Nord e parte del Centro. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma altri 3di, e nel dettaglio spiega che nelle prossime ore .

Meteo, tre giorni di nubifragi sull’Italia: tregua venerdì, ma Pasqua resta a rischio

La Settimana Santa si apre sotto il segno dell’instabilità atmosferica: secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, il Paese dovrà affrontare una prolungata fase di ...

