Vigor Senigallia: sfida decisiva contro Notaresco per la salvezza.

Non serve chissà quale sforzo di immaginazione per capire che il giorno dopo l’opaca prestazionel’Atletico Ascoli, l’umore in casanon sia dei migliori. A fine gara i tifosiini hanno contestato il tecnico Antonioli, decisamente contrariati per la gara incolore dei rossoblu. Poco mordente, pochissime iniziative, in sostanza è mancato l’atteggiamento che deve appartenere a una squadra affamata di punti. Anche se le lunghezze dal Termoli, attualmente sestultimo, sono rimaste invariate e gli scontri diretti sorridono alla, l’ultimo step per assicurarsi la permanenza in categoria non è ancora arrivato. La squadra continua ad essere incostante, le differenze tra una prestazione e l’altra sono evidenti e al tempo stesso preoccupanti. In questi casi l’allenatore diventa un parafulmine, tuttavia i giocatori non possono essere esentati da ogni responsabilità.