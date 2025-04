Virtus Bologna Difesa e Intensità Decisive per la Vittoria su Brescia

Difesa e Intensità hanno fatto la differenza e girato la partita a favore di una Virtus che nella ripresa, alzando i toni e la fisicità ha fatto la differenza. "Abbiamo sicuramente giocato una buona partita. Nel primo tempo siamo stati meno aggressivi di fronte a una Brescia che invece ha dimostrato le proprie qualità – sottolinea coach Dusko Ivanovic –. Nel secondo tempo invece abbiamo messo quella che deve essere la nostra faccia difensiva, giocando con maggiore energia. La Virtus del secondo tempo è quella che vedremo nei playoff? Ovviamente lo spero, noi vogliamo giocare sempre con Intensità e aggressività, a cominciare dalle prossime quattro partite di stagione regolare che ci attendono". Tra i migliori in campo Daniel Hackett, molto positivo sui due lati del campo. "Questo è un momento importante della nostra stagione – sottolinea il playmaker bianconero –.

