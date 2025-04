Camerino Calcio torna in Promozione trionfo dedicato alla città e al alta montagna

Sport.quotidiano.net - Camerino Calcio torna in Promozione: trionfo dedicato alla città e all'alta montagna

Una vittoria che porta ad unatanto attesa. Iltornerà nella categoria delladopo sei anni, avendo blindato il primo posto vincendo a 1-2 in casa del Potenza Picena. "Questa vittoria la dedichiamoma anche a tutta l’. Abbiamo avuto molti messaggi da tante persone", con queste parole, dall’associazione sportiva, hanno voluto far sentire la felicità per questo traguardo. Un campionato tra alti e bassi, non partito come forse ci si aspettava, ma con un momento dello scorso autunno in cui la crescita e l’impostazione data dall’allenatore Gianluca Giacometti e dallo staff si sono fatte sentire. Nelle ultime due partite però, con squadre di spessore per il vertice della classifica come Borgo Mogliano e Potenza Picena, doveva arrivare la vittoria e così è stato grazie anche a due protagonisti in rete come Alex Gubinelli e Luca Jachetta.