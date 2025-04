Krstovic Inter una super rivale mette nel mirino il bomber del Lecce occhio all’asso nella manica per battere la concorrenza

Accostato al mercato Inter e presente nella lista dei desideri dei nerazzurri per l'attacco del prossimo anno, Nikola Krstovic aumenta gli estimatori. Stando quanto riferito da Tuttosport, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il centravanti del Lecce: bianconeri che avrebbero già un asso nella manica col quale poter battere la concorrenza.

Krstovic Inter – «Ma ecco spuntare il profilo del montenegrino Nikola Krstovic, 25 anni appena compiuti, bomber affamato non solo di gol del Lecce, capace di realizzare da solo quasi la metà delle reti giallorosse (10 su 23) e notato per il suo fiuto. Pantaleo Corvino con lui ha fatto un doppio affare: tecnico, per il contributo che riesce a dare ed economico.

