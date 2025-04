Gestione dei rifiuti e Tari per le minoranze le cose non vanno

Tariffario della Tari, la tassa dei rifiuti. Il voto favorevole è arrivato dalla maggioranza e anche da Alternativa per Piacenza. Il centrodestra (Civica Barbieri-Liberi, Fdi, Lega) si è astenuto, mentre i Liberali hanno votato contro. Ilpiacenza.it - Gestione dei rifiuti e Tari, per le minoranze le cose non vanno Leggi su Ilpiacenza.it Il Consiglio comunale di Piacenza ha approvato il nuovo pianoffario della, la tassa dei. Il voto favorevole è arrivato dalla maggioranza e anche da Alternativa per Piacenza. Il centrodestra (Civica Barbieri-Liberi, Fdi, Lega) si è astenuto, mentre i Liberali hanno votato contro.

