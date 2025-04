San Zaccaria verso la promozione in Terza Categoria Lugo travolgente nel girone B

Terza: ora mancano due giornate al termine della stagione regolare e nel girone A è vicino alla promozione il San Zaccaria che vince 1-0 in casa del Giovecca grazie alla 18ª rete in campionato di Nicola Montanari Gatti (foto). Così restano 6 punti di vantaggio sulla Camerlona (3-1 in casa del Lectron) con lo scontro diretto in programma dopo la sosta pasquale. Nel girone B cade in casa 2-3 (col Biancanigo) la Real Voltanese e lascia via libera al Lugo, travolgente a Porto Corsini: 6-0 grazie anche ad una doppietta di Giacomo Lolli. Lughesi ora a +2 sulla Giovanili Santerno e +3 sulla Real Voltanese. Risultati Terza Categoria (recupero 21ª giornata). girone A: Coyotes-Atlas 0-1, E. Mattei-L. Adriano 3-1, Giovecca-S. Zaccaria 0-1, Godo-S. Romagna 0-1, J. Cervia-Marradese 3-1, Lectron-Pol. Ilrestodelcarlino.it - San Zaccaria verso la promozione in Terza Categoria, Lugo travolgente nel girone B Leggi su Ilrestodelcarlino.it Giornata di recupero in: ora mancano due giornate al termine della stagione regolare e nelA è vicino allail Sanche vince 1-0 in casa del Giovecca grazie alla 18ª rete in campionato di Nicola Montanari Gatti (foto). Così restano 6 punti di vantaggio sulla Camerlona (3-1 in casa del Lectron) con lo scontro diretto in programma dopo la sosta pasquale. NelB cade in casa 2-3 (col Biancanigo) la Real Voltanese e lascia via libera ala Porto Corsini: 6-0 grazie anche ad una doppietta di Giacomo Lolli. Lughesi ora a +2 sulla Giovanili Santerno e +3 sulla Real Voltanese. Risultati(recupero 21ª giornata).A: Coyotes-Atlas 0-1, E. Mattei-L. Adriano 3-1, Giovecca-S.0-1, Godo-S. Romagna 0-1, J. Cervia-Marradese 3-1, Lectron-Pol.

