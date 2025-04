Italian readiness in cosa consiste l’idea di una forza di reazione rapida nazionale

forza di reazione rapide.La risoluzione presentata dalla maggioranza infatti richiama esplicitamente l’urgenza di sviluppare questa capacità, inserendola nel contesto delle nuove posture assunte dalla Nato in seguito al mutato quadro di sicurezza europeo. L’intento non è solo quello di soddisfare le richieste dell’Alleanza Atlantica ma anche di dotare il Paese di un suo strumento di intervento rapido in scenari di crisi. Formiche.net - Italian readiness, in cosa consiste l’idea di una forza di reazione rapida nazionale Leggi su Formiche.net Nel quadro della discussione annuale sulle missioni internazionali, la Camera dei deputati ha avviato l’esame della relazione congiunta delle Commissioni Esteri e Difesa sulla partecipazione dell’Italia alle operazioni militari all’estero per il 2025. Si tratta di un passaggio ricorrente, che abitualmente include la proroga delle missioni in corso e l’autorizzazione a nuovi interventi. Tuttavia, tra le risoluzioni presentate, spicca una proposta per dotare l’Italia di una suadirapide.La risoluzione presentata dalla maggioranza infatti richiama esplicitamente l’urgenza di sviluppare questa capacità, inserendola nel contesto delle nuove posture assunte dalla Nato in seguito al mutato quadro di sicurezza europeo. L’intento non è solo quello di soddisfare le richieste dell’Alleanza Atlantica ma anche di dotare il Paese di un suo strumento di intervento rapido in scenari di crisi.

