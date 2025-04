Pisa a un passo dalla promozione bastano 9 punti per la Serie A

Pisa "bastano" 9 punti per stappare una bottiglia che è rimasta in frigo per 35 lunghissimi anni. Toccando quota 75 i nerazzurri sarebbero infatti irraggiungibili dalla truppa guidata da Luca D’Angelo, adesso ferma a 59 punti: se anche lo Spezia dovesse riuscire nell’impresa di conquistare l’intero bottino nelle ultime cinque gare, si fermerebbe a 74 punti. Da inizio stagione però il Pisa è riuscito a scavare il solco attuale sullo Spezia grazie a una media di 2 punti a partita, contro l’1,79 degli "aquilotti". Mantenendo questo dato al centro del ragionamento, notiamo così che la proiezione finale dello Spezia è di 68 punti: se i rivali dovessero tenere questo andamento, al Pisa sarebbero sufficienti appena 3 punti nelle prossime tre settimane per festeggiare la promozione. Sport.quotidiano.net - Pisa a un passo dalla promozione: bastano 9 punti per la Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net Da una parte la nuda e cruda aritmetica, dall’altra la realtà dei numeri e delle statistiche messe insieme da inizio campionato. I calcoli ci dicono che al" 9per stappare una bottiglia che è rimasta in frigo per 35 lunghissimi anni. Toccando quota 75 i nerazzurri sarebbero infatti irraggiungibilitruppa guidata da Luca D’Angelo, adesso ferma a 59: se anche lo Spezia dovesse riuscire nell’impresa di conquistare l’intero bottino nelle ultime cinque gare, si fermerebbe a 74. Da inizio stagione però ilè riuscito a scavare il solco attuale sullo Spezia grazie a una media di 2a partita, contro l’1,79 degli "aquilotti". Mantenendo questo dato al centro del ragionamento, notiamo così che la proiezione finale dello Spezia è di 68: se i rivali dovessero tenere questo andamento, alsarebbero sufficienti appena 3nelle prossime tre settimane per festeggiare la

