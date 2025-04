WNBA Draft 2025 Paige Bueckers prima scelta assoluta per Dallas

Draft WNBA 2025, che ha portato alla selezione di 38 (e non 39, come vedremo) giocatrici per la ventura stagione o per quelle successive, qualora le stesse decidano di effettuare altri percorsi, come del resto è capitato in particolare per le europee.A prendersi la prima scelta assoluta è Paige Bueckers, che ha vissuto cinque anni a UConn. Cinque, e non quattro, perché nella stagione 2021-2022 non ha giocato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo ha posto le basi per un anno addizionale di eleggibilità per il college (di fatto utilizzando la regola della redshirt): avrebbe potuto dichiararsi sia per il Draft 2023 che per quello del 2024, nel quale era proiettata tra le prime tre. Già componente di varie selezioni nazionali americane sia giovanili che senior tra basket classico e 3×3, Paige Bueckers ha trascinato UConn al titolo NCAA quest’anno a una media di 19,9 punti a gara, inferiore solo ai 20 netti della prima stagione e ai 21,9 della terza in campo. Oasport.it - WNBA: Draft 2025, Paige Bueckers prima scelta assoluta per Dallas Leggi su Oasport.it Si è tenuto nella notte il, che ha portato alla selezione di 38 (e non 39, come vedremo) giocatrici per la ventura stagione o per quelle successive, qualora le stesse decidano di effettuare altri percorsi, come del resto è capitato in particolare per le europee.A prendersi la, che ha vissuto cinque anni a UConn. Cinque, e non quattro, perché nella stagione 2021-2022 non ha giocato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo ha posto le basi per un anno addizionale di eleggibilità per il college (di fatto utilizzando la regola della redshirt): avrebbe potuto dichiararsi sia per il2023 che per quello del 2024, nel quale era proiettata tra le prime tre. Già componente di varie selezioni nazionali americane sia giovanili che senior tra basket classico e 3×3,ha trascinato UConn al titolo NCAA quest’anno a una media di 19,9 punti a gara, inferiore solo ai 20 netti dellastagione e ai 21,9 della terza in campo.

Draft WNBA 2025, Paige Bueckers è prima scelta assoluta. WNBA | Draft 2025: Paige Bueckers a Dallas, tutta la Top 10 con 3 straniere. È la notte del WNBA Draft 2025: l'ultimo Mock Draft di ESPN. Bucks, tutte le trade possibili per Giannis Antetokounmpo. WNBA draft lottery, alle Dallas Wings la prima scelta assoluta. Alla March Madness, la fase finale del torneo di basket universitario americano, con Paige Bueckers.

