Borse Asia Pacifico in ordine sparso dopo annuncio di Trump sui dazi auto

ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico all'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua per i dazi relativi alle auto. Tokyo ha guadagnato lo 0,84 %, Taiwan l'1,77%, Seul lo 0,88%, e Sidney lo 0,17%. Ancora aperte Hong Kong (-0,24%), Shanghai -0,13%), Mumbai (+2,11%) e Singapore (+1,84%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sugli indici Usa. La possibile tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump per i dazi sulle auto ridà fiato ai mercati, che tengono gli occhi puntati sulla decisione della Bce sui tassi annunciata per giovedì prossimo 17 aprile. In rialzo il greggio (Wti +0,31% a 61,72 dollari al barile), inverte la rotta il gas (-0,34% a 34,38 euro al MWh) dopo un avvio positivo ad Amsterdam, e sale ulteriormente l'oro (+0,32% a 3.

