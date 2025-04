Fidatevi del vostro istinto cosa ha scoperto Alexandra Hams facendo il bagnetto al figlio

Si dice spesso che le mamme abbiano un istinto infallibile per capire se qualcosa non va nei figli, e la storia della quarantenne inglese Alexandra Hams sembra proprio confermare questa teoria. Hams, durante uno dei consueti bagnetti al figlio Rafferty, ha trovato, massaggiandolo con una crema, una pallina sulla pelle, e ha chiesto lumi al pediatra, il quale, pur non apparendo preoccupato, ha prescritto un'ecografia al bambino."Dopo due settimane mi chiamarono per dirmi che l'esame per il bimbo era rimandato, così decisi di fargli fare i controlli per via privata" ha spiegato Hams alla testata Wales Online. Inizialmente i medici hanno parlato di un tumore benigno, ma il nodulo continuava a crescere, fino a raggiungere le dimensioni di un acino d'uva. La mamma decise di sottoporre Rafferty ad altre visite ed esami più approfonditi, tra cui una nuova ecografia, una risonanza magnetica e una biopsia.

