L'inviato Usa Witkoff: Putin disponibile a discutere pace permanente | La diretta

L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace". Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia.

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate"

L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e ...

Inviato Usa Kellogg: "Dividere l'Ucraina come Berlino dopo il 1945, l'est alla Russia e forze franco-britanniche a ovest" - confermate anticipazioni del GdI

Quanto detto da Kellogg anticipa quanto già scritto dal Giornale d'Italia sul tema della divisione in 2 dell'Ucraina. L'inviato Usa ha poi smentito: "Nelle discussioni sulla spartizione, mi ...

Il Cremlino: oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin | Zelensky: "Russia continua attacchi e ignora diplomazia"

Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce

