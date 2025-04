Milan Igli Tare in pole per il ruolo di direttore sportivo

Milano passando per gli Stati Uniti. Passato, presente e, soprattutto, futuro. Sono i giorni del Diavolo: del Milan che vuole continuare a essere in linea con il proprio nome, rincorrendo l’Europa in campionato e in Coppa Italia. E del Milan che sarà, a partire dal nuovo direttore sportivo. Igli Tare era nel tris di candidati volati a Londra per il primo casting tenuto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Con l’ex Lazio c’erano Andrea Berta, già promesso sposo dell’Arsenal e convolato a nozze a fine marzo, e soprattutto Fabio Paratici, fino alla recente fumata nera. Un tris, allora. Soprattutto un nome, ora: quello del 51enne albanese. Adesso, a tirare le fila del discorso, Giorgio Furlani: dopo il viaggio negli States per impegni commerciali, in agenda c’è l’incontro con Tare. Sport.quotidiano.net - Milan: Igli Tare in pole per il ruolo di direttore sportivo Leggi su Sport.quotidiano.net Da Londra ao passando per gli Stati Uniti. Passato, presente e, soprattutto, futuro. Sono i giorni del Diavolo: delche vuole continuare a essere in linea con il proprio nome, rincorrendo l’Europa in campionato e in Coppa Italia. E delche sarà, a partire dal nuovoera nel tris di candidati volati a Londra per il primo casting tenuto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Con l’ex Lazio c’erano Andrea Berta, già promesso sposo dell’Arsenal e convolato a nozze a fine marzo, e soprattutto Fabio Paratici, fino alla recente fumata nera. Un tris, allora. Soprattutto un nome, ora: quello del 51enne albanese. Adesso, a tirare le fila del discorso, Giorgio Furlani: dopo il viaggio negli States per impegni commerciali, in agenda c’è l’incontro con

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan, Tuttosport: Igli Tare si avvicina: mi manda Paolo Maldini…

In vista del calciomercato il Milan secondo Tuttosport è vicino a Igli Tare, dopo l’interesse di Paolo Maldini è pronto ad accettare l’offerta dei rossoneri Il Milan sta per cominciare la sua ...

Calciomercato Milan, CorSport: caccia al direttore sportivo, Zlatan Ibrahimovic ha scelto Igli Tare? Il punto

In merito al calciomercato, il Milan come riferisce il CorSport è a caccia del direttore sportivo, Zlatan Ibrahimovic ha messo Igli Tare come favorito In casa Milan la situazione è molto calda, la ...

Il Milan alla ricerca di un direttore sportivo: Igli Tare è favorito su Paratici (Gazzetta)

A Milano, sponda rossonera, l’ambiente è piuttosto scuro. Le prestazioni e i risultati non aiutano il Milan, i tifosi contestano tutti: società, squadra e allenatore. La proprietà già da qualche ...

Milan: Igli Tare in pole per il ruolo di direttore sportivo. Tare primo nome del Milan per il ruolo di direttore sportivo: previsto un nuovo incontro. Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: Tare in pole, Sartori più defilato. Milan, Tare in pole position come ds: quante grane da risolvere. Nuovo ds Milan: Tare in pole. Difficile arrivare a D'Amico e Sartori. Milan: Tare in pole per la poltrona di ds. E' Pioli il preferito di Ranieri. Ne parlano su altre fonti

spaziomilan.it comunica: Milan, non solo Tare: ecco il suo braccio destro - Il Milan accelera per l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo: con l'ex Lazio altre novità nell'organigramma ...

informazione.it comunica: Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: Tare in pole, difficili D’Amico e Sartori - Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Al momento, in pole c'è l'ex ds della Lazio, ovvero Igli Tare che si trova senza squadra. L'albanese potrebbe fare al caso dei rossoneri e inizi ...

gonfialarete.com riferisce: Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: Tare in pole, Sartori più defilato - Il Milan accelera per individuare il prossimo direttore sportivo, figura chiave per la pianificazione della stagione 2025/26.