Giubileo dei Giovani numeri da Woodstock per la veglia e la messa di agosto alle Vele di Calatrava

numeri impressionanti, da mega raduno. Il Giubileo dei Giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto alle Vele di Calatrava sarà, a tutti gli effetti, l'evento clou dell'anno giubilare. Le giornate più importanti sono il 2 e 3 agosto quando, in appena 48 ore, sono attesi circa 1,7 milioni di.

Altro che Giubileo plastic free. Ordinate 750 mila bottiglie d'acqua per l'evento dei giovani

Il Giubileo dei giovani 2025 è uno degli appuntamenti più attesi dell’Anno Santo. Si celebrerà dal 28 luglio al 3 agosto e il cuore pulsante sarà il “villaggio campale” allestito presso le Vele di ...

Carlo Acutis, l''influencer di Dio': si studia la figura del beato in vista del Giubileo dei Giovani

La Pastorale giovanile diocesana sta preparando iniziative in vista del Giubileo dei Giovani. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 marzo: per informazioni si consiglia di consultare il sito ...

