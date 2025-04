Castellone M5S L’orrore della guerra non risparmia nemmeno ospedali e personale sanitario

Castellone: “la comunità internazionale non può far finta di nulla.” “Dopo L’orrore del bombardamento dell’ultimo ospedale a Gaza, arriva la notizia dell’attacco ad una clinica di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan, unica struttura medica nella regione dell’Alto Nilo.” così la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui suoi social. “Ormai le guerre non risparmiano più nemmeno gli ospedali e gli operatori sanitari, che finora erano quei pochi luoghi di luce nel buio dei conflitti. Esprimo tutta la mia solidarietà agli operatori di Msf, e a tutti gli operatori sanitari che operano nei luoghi di guerra e sono due volte eroi: perché spendono la loro vita per salvare vite umane e lo fanno nelle zone di guerra. Attaccare gli ospedali è un crimine di guerra e l’art. Puntomagazine.it - Castellone (M5S): “L’orrore della guerra non risparmia nemmeno ospedali e personale sanitario” Leggi su Puntomagazine.it Mariolina: “la comunità internazionale non può far finta di nulla.” “Dopodel bombardamento dell’ultimo ospedale a Gaza, arriva la notizia dell’attacco ad una clinica di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan, unica struttura medica nella regione dell’Alto Nilo.” così la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) sui suoi social. “Ormai le guerre nonno piùglie gli operatori sanitari, che finora erano quei pochi luoghi di luce nel buio dei conflitti. Esprimo tutta la mia solidarietà agli operatori di Msf, e a tutti gli operatori sanitari che operano nei luoghi die sono due volte eroi: perché spendono la loro vita per salvare vite umane e lo fanno nelle zone di. Attaccare gliè un crimine die l’art.

Potrebbe interessarti anche:

Castellone (M5S): “Da Trump sequela di dichiarazioni pericolose. Europa deve ritrovare protagonismo su pace.”

Castellone esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti e invitando l’Europa a mantenere una posizione autonoma “La pace, sia in Ucraina che in Medio ...

Ucraina, Castellone (M5S): “Diplomazia al posto delle bombe è sempre un bene. Ma Europa grande assente.”

Castellone (M5S): “Troppo tardi per la diplomazia, ora l’Ucraina è devastata e l’Europa marginalizzata” “Quando le bombe lasciano il posto alla diplomazia è sempre una buona notizia, soprattutto ...

Medio Oriente, Castellone (M5S): “Troppo silenzio sul dramma di Gaza”

Medio Oriente. Castellone: “Italia ed Europa non possono continuare a essere assenti” “Stanotte sono ripresi i bombardamenti israeliani a Gaza.”, così la Vicepresidente del Senato Mariolina ...