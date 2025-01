Sport.quotidiano.net - Programma. Domani la ripresa. Plaia in Under 19

Ancora un giorno di riposo per i biancorossi. Lamberto Zauli ha concesso al gruppo due giorni di riposo in vista del posticipo con il Gubbio. Ladella preparazione è in agenda perpomeriggio. Per il prossimo impegno di campionato l’allenatore dovrà rinunciare ancora a Seghetti e Angella, infortunati. Ai due assenti si aggiunge anche Mezzoni che verrà fermato dal giudice sportivo dopo il doppio giallo rimediato nell’ultima sfida con il Carpi. Chiamata in azzurro per. Il tecnico dell‘Italia19, Alberto Bollini, ha convocato il grifone Matteoper l’amichevole che gli azzurri disputeranno contro la Spagna, a Madrid, mercoledì prossimo, alle 11:30. Il giovane centrale darà la sua disponibilità e dovrebbe dunque tornare per essere a disposizione per il derby di Gubbio, inlunedì alle 20.