Più appuntamenti all’Anagrafe

L’Anagrafe di Sesto San Giovanni aumenta gli, l’annuncio del sindaco Roberto di Stefano: "Nuovi orari a partire dal 14 gennaio per andare incontro alle esigenze dei cittadini". A partire da domani, lo sportello Anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni estende i propri orari di apertura, con nuovidisponibili per i cittadini anche il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16.30. L’annuncio è stato dato dal sindaco Roberto Di Stefano, che ha dichiarato: "Con l’ampliamento degli orari vogliamo andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini, in attesa dell’apertura del nuovo sportello al cittadino. Siamo determinati a rendere Sesto San Giovanni sempre più moderna e accessibile a tutti - ha detto il primo cittadino -. Costruiamo insieme la Sesto San Giovanni del futuro".