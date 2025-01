Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Periodo pieno di incertezze, stiamo tornando a una politica di potenza ottocentesca estranea ai tempi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Questo è undi grandie tensioni nella vita internazionale, di grandi tensioni a causa dei conflitti e a causa di ritorni ottocenteschi a unadi. Sembra quasi che siamo in presenza di una sorta di ritorno a una visione didiai, edalla coscienza comune maturata dalla civiltà in questo nostro tempo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale i Segretari di Legazione della Farnesina.Una condizione, ha specificato, “di conflitto stridente, di stridente contrasto tra le esigenze che il mondo ha davanti, le sfide che deve affrontare: da quella della salute globale, come la pandemia ci ha insegnato, a quella del mutamento climatico, a quella delle distanze abissali di carattere alimentare nel mondo, a quella della difficoltà provocata dagli squilibri che nel mondo vi sono, che richiederebbero risposte comuni e condivise.