Kvara-PSG Manna vola a Nizza | ADL rifiuta la prima offerta

-PSG,: ADLla">Il direttore sportivo del Napoli è atteso in Francia per trattare la cessione ditskhelia. De Laurentiis considera irricevibile la.La trattativa tra Napoli e PSG per Khvichatskhelia entra nel vivo. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Giovanniè in viaggio versoper un summit con la dirigenza del club parigino.L’obiettivo dell’incontro è trovare la quadra per il trasferimento del talento georgiano, ma le posizioni al momento restano distanti. Come riferisce Repubblica: “I francesi hanno offerto per adesso appena 45 milioni per il campione georgiano e la loroproposta è stata considerata irricevibile da Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo gli sviluppi della difficile trattativa dagli Stati Uniti”.