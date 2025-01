Io e te per sempre Uomini e Donne Martina ha scelto | baci e lacrime in studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il trono disi è concluso, durante le registrazioni di oggi, 13 gennaio, diha annunciato la sua scelta. Una scelta che, come di solito succede, farà discutere. A dare notizie è stato l’account ufficiale diè stata indecisa fino all’ultimo. E anche i suoi corteggiatori non sono stati da meno. “In tutto il nostro percorso hocercato di essere comprensivo, abbiamo discusso spesso e abbiamo avuto diverse problematiche”, aveva detto Gianmarco.>> “Mi si è fermato il cuore”. La coppia storica di Canale 5 a nozze: proposta e cuori da tutti gli amici vipE ancora: “Hocercato di capirti e la volta scorsa ti ho detto che non me ne sarei andato. Però in questo momento la comprensione mi risulta difficile, se tiri la corda si spezza”.