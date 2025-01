Lanazione.it - "Interrogazione, la risposta ci sarà a breve"

GROSSETO "Da parte del Municipio c’è massima disponibilità, in questo così come in tutti gli altri casi in cui qualunque consigliere, di maggioranza o minoranza, ha voluto un approfondimento, una, una documentazione. Tutti gli atti richiesti sono stati trasmessi, così come è stato offerto tempestivo accesso a ogni informazione richiamata". Così in una nota la maggioranza dell’amministrazione comunale. "Riguardo lascritta all’presentata ci preme sottolineare che questa è pronta ediffusa nella giornata di domani (oggi, ndr) – si legge ancora – Ci troviamo di poco al di fuori dei trenta giorni, termine, seppur non perentorio, indicato dal Regolamento. Questo non per imperizia, bensì per volontà di assicurare il miglior risultato possibile, comprendendo nellaanche le risultanze della commissione consiliare che si è tenuta qualche giorno fa e i cui esiti, a nostro avviso, era giusto tenere nella dovuta considerazione così da offrire un quadro completo".